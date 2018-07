Em amistoso, França não sai do 1 a 1 com a Tunísia

O treinador francês optou por deixar Thierry Henry no banco de reservas, escalando um ataque formado por Franck Ribery, Nicolas Anelka e Sidney Govou. Mesmo assim, os franceses não conseguiram um resultado positivo. O jogador do Barcelona só entrou no segundo tempo, no lugar do atleta do Bayer de Munique.

A seleção da Tunísia, que não vai disputar o Mundial de 2010 na África do Sul, abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo, com o atacante Issam Jemaa, jogador do Lens, da França.

Somente aos 17 minutos da etapa final foi que a seleção da França conseguiu empatar a partida amistosa, com um gol do zagueiro William Gallas.

A França está no Grupo A da Copa do Mundo da África do Sul, ao lado da seleção anfitriã, do México e do Uruguai. O primeiro jogo dos franceses será contra os uruguaios, dia 11 de junho, na Cidade do Cabo.