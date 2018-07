Em amistoso, Juventus perde para New York Red Bulls

Aos cinco minutos, Jeremy Hall abriu o marcador para o time da casa. Logo em seguida, Conor Chinn ampliou o placar. O terceiro gol do New York Red Bulls saiu aos 30 minutos com Juan Pablo Angel. O tento de honra do visitante foi marcado pelo atacante brasileiro Amauri, que começou a partida no banco de reservas.

Para este confronto, a Juventus sofreu com a ausência de seis jogadores que estão na seleção italiana em preparação para a Copa do Mundo. Quem também não estava presente na partida era o novo treinador da Juventus, Luigi Del Néri. O time de Turim foi comandado pelo técnico interino Alberto Zaccheroni.

A Juventus fez Campeonato Italiano abaixo das expectativas. Terminou na sétima colocação na competição, não conseguindo vaga para a próxima edição da Liga dos Campeões. A última participação no mesmo campeonato também não deixou boas lembranças ao torcedor da Juventus. Nesta temporada, a equipe foi eliminada na primeira fase do torneio europeu.

A Juventus continua a sua turnê pela América do Norte na próxima terça-feira, quando enfrentará a Fiorentina, em Toronto, no Canadá. Em outro amistoso realizado neste domingo, Panathnaikos e Benfica empataram em 0 a 0, em Toronto. Foi o segundo e último amistoso da equipe portuguesa neste giro pelo continente. No primeiro jogo, goleou o New England Revolution por 4 a 0.