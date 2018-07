Em amistoso na Espanha, time sub-20 do Corinthians toma de 7 a 0 do La Coruña

O time sub-20 do Corinthians passou por um vexame histórico em sua viagem à Espanha nesta semana. Um dia depois de ser goleado por 5 a 0 em um jogo-treino contra o Racing de Ferrol, da terceira divisão espanhola, o clube paulista sofreu uma nova goleada nesta quinta-feira. E foi ainda pior: 7 a 0 para o La Coruña, no estádio Riazor, na cidade de La Coruña, na região da Galícia, valendo o título da 19.ª edição do Torneio Victoria "Memorial Moncho Rivera".

O amistoso contra a equipe principal do La Coruña, que disputa a primeira divisão espanhola e está na 15.ª colocação na tabela de classificação, teve uma arrecadação de 38 mil euros (cerca de R$ 140 mil), que será destinada ao fortalecimento de causas sociais na região da Galícia.

Nesta quinta-feira, no jogo que teve a transmissão ao vivo da CorinthiansTV, o canal oficial do clube no YouTube, o técnico Dyego Coelho (ex-lateral-direito) mandou a campo a seguinte escalação: Filipe; Samuel, Thiago, Franklin e Igor; Renan Areias e Guilherme Mantuan; Ramon, Rodrigo Figueiredo e Marquinhos; Carlinhos.

Em campo, o Corinthians conseguiu equilibrar as ações apenas no primeiro tempo. Tanto que foi para o intervalo perdendo por 1 a 0 - gol de Oscar Pinchi, aos 41 minutos. As coisas desandaram mesmo na etapa final. Em um período de nove minutos - dos quatro aos 13 -, o La Coruña marcou mais três vezes e construiu a goleada. Destaques para Borja Valle e Raul Albentosa, autores de dois gols cada.

Após o vexame na Espanha, o time sub-20 do Corinthians retorna ao Brasil neste domingo. No sábado, entretanto, os jogadores da equipe de base que ficaram em São Paulo para a disputa do Campeonato Paulista da categoria entram em campo no estádio Alfredo Schürig, a Fazendinha, para enfrentar o Juventus.