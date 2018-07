Em amistoso no Catar, PSG bate a Inter de Milão por 1 a 0

O período das festas de fim de ano, que englobam Natal e Ano Novo, é marcado pelo recesso em alguns campeonatos nacionais pela Europa. Este é o caso de França e Itália, que só voltam a ter jogos a partir do próximo dia 2. Assim, alguns clubes dão folga aos jogadores no Natal e aproveitam a semana seguinte para fazer amistosos promovidos por seus patrocinadores. Nesta quarta-feira, Paris Saint-Germain e Inter de Milão se enfrentaram em Doha, no Catar, e a vitória foi dos franceses por 1 a 0.

Em campo, os técnicos Laurent Blanc, do Paris Saint-Germain, e Roberto Mancini, da Inter, aproveitaram para dar chance a alguns jogadores que atuam pouco na temporada. Mas os principais astros estiveram em campo como o atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, pelo lado francês, e o goleiro bósnio Handanovic, pelo lado italiano.

Mesmo sendo um amistoso, a partida teve boa movimentação e chances de gol, especialmente do Paris Saint-Germain. No último minuto do primeiro tempo, o time francês conseguiu o gol da vitória com o atacante reserva Jean-Kevin Augustin, de 18 anos, que roubou uma bola da defesa da Internazionale, entrou sozinho na área e tocou rasteiro na saída de Handanovic.

Entre os jogadores brasileiros, quem esteve em campo foram o atacante Lucas, o zagueiro Marquinhos e o lateral-esquerdo Maxwell, do Paris Saint-Germain, que entraram no segundo tempo. Os defensores David Luiz e Thiago Silva não saíram do banco de reservas. No lado da Inter, nenhum atleta do País - zagueiros Miranda e Juan Jesus, volante Felipe Melo e os laterais-esquerdos Alex Telles e Dodô - viajou ao Catar.

Agora as equipes voltam aos seus países para os compromissos nacionais. Neste domingo, em sua estreia na Copa da França, o Paris Saint-Germain enfrentará fora de casa o Wasquehal, time da quarta divisão. Já a Inter jogará apenas na próxima quarta-feira pela 18.ª rodada do Campeonato Italiano, no qual é a líder isolada. Terá pela frente o Empoli como visitante.