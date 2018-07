Em amistoso no Paraná, Cruzeiro perde para o Londrina por 1 a 0

No primeiro amistoso de 2015, o atual bicampeão brasileiro perdeu. Neste domingo, no estádio do Café, em Londrina (PR), o Cruzeiro foi derrotado pelo Londrina, atual campeão paranaense e que conseguiu o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, por 1 a 0. Como era esperado, o técnico Marcelo Oliveira aproveitou para testar o time titular e fazer várias observações para a temporada.

Com pouco tempo desde o início da pré-temporada, cerca de 10 dias, o Cruzeiro sentiu bastante na partida. Tanto na parte física como tecnicamente. O objetivo daqui para frente é aprimorar ainda mais a forma física e técnica visando a estreia oficial na temporada - contra o Democrata, em Governador Valadares, no dia 1.º de fevereiro, pela rodada inicial do Campeonato Mineiro. Antes, no próximo domingo, faz mais um amistoso - contra o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em Brasília.

"Tem muito o que melhorar, mas é só começo de temporada. É manter essa pegada que o time teve no ano passado que, com certeza, vai conquistar títulos", afirmou o centroavante Leandro Damião, logo após a partida, em entrevista ao canal de TV a cabo SporTV. Recém-contratado pelo Cruzeiro, o jogador que veio do santos jogou 75 minutos e foi substituído por Neílton.

A equipe titular do Cruzeiro foi formada por Fábio; Ceará, Léo, Manoel e Breno Lopes; Henrique, Lucas Silva, Éverton Ribeiro e Willian; Júlio Baptista e Leandro Damião. Esta formação jogou durante toda a primeira etapa e pouco fez em campo. No fim, aos 44 minutos, sofreu o gol do meia Celsinho (ex-Portuguesa) em bela cobrança de falta.

Para a segunda etapa, Marcelo Oliveira começou a fazer modificações. Do time titular, apenas o zagueiro Manoel e o lateral-esquerdo Breno Lopes ficaram até o final do jogo. Outros três contratados entraram - Felipe Seymour, Fabiano e Joel -, além de Rafael, Bruno Rodrigo, Willian Farias, Judivan, Marquinhos e Neílton.