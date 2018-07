Em amistoso pré-Eurocopa, Romênia empata com Espanha e mantém tabu

Em um amistoso preparatório para a disputa da Eurocopa 2016, que será realizada na França em junho, a seleção da Romênia empatou por 0 a 0 com a Espanha, na cidade romena de Cluj-Napoca, neste domingo, e manteve vivo o tabu de nunca ter sido derrotada em casa pela equipe adversária.

Nesta data Fifa, a Espanha já havia empatado com a Itália na quinta-feira. No mesmo dia, a Romênia bateu a Lituânia. Com o resultado deste domingo, a seleção romena chegou ao 13.º jogo consecutivo sem derrota - a última aconteceu no dia 4 de junho de 2014, quando perdeu amistoso para a Argélia por 2 a 1.

Em um primeiro tempo bastante movimentado, foi a Romênia que comandou as chances de ataque, exigindo muito trabalho de Iker Casillas. O goleiro, por sinal, bateu o recorde europeu de jogos por uma seleção, com 166 atuações, superando Vitalijs Astafjevs, da Letônia.

Aos 28 minutos, o romeno Stanciu recebeu lançamento na área e bateu rasteiro cruzado, mas parou nas mãos de Casillas. Cinco minutos depois, o atacante teve outra oportunidade e chutou de primeira, mas o goleiro fez outra boa defesa.

Após o intervalo, a Romênia manteve a aplicação ofensiva e tratou de buscar balançar as redes. Aos dez minutos, Andone recebeu belo passe de Stanciu, mas não finalizou bem e mandou longe do gol.

A melhor chance da Espanha aconteceu somente aos 36 minutos do segundo tempo, quando Morata avançou pela intermediária de ataque com certa liberdade, puxou para a perna direita e chutou de fora da área, mas a bola saiu à esquerda.

Pela Eurocopa 2016, a Romênia faz o jogo de abertura contra a anfitriã França, no Stade de France, no dia 10 de junho. A Espanha entra em campo três dias depois, quando encara a República Tcheca.

No outro único amistoso internacional realizado neste domingo, a Coreia do Sul venceu a Tailândia por 1 a 0, fora de casa, com um gol de Hyun-Jun Suk, aos 4 minutos do primeiro tempo. Antes disso, na última quinta-feira, os sul-coreanos venceram o Líbano, também por 1 a 0, pela Eliminatórias da Ásia para a Copa de 2018.