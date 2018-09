Em aniversário do clube, Grêmio bate o lanterna Paraná e fica mais perto do G-4

Sem nenhum susto, o time reserva do Grêmio controlou o jogo e venceu o lanterna Paraná por 2 a 0, dentro da sua arena, no mesmo dia em que o clube comemorou 115 anos de existência. Alisson foi o homem do jogo realizado na tarde deste sábado, em Porto Alegre. Ele sofreu o pênalti convertido por Douglas e depois acertou o belo cruzamento para o gol de Juninho Capixaba. Com a vitória nesta 25.ª rodada, o time de Renato Gaúcho ficou mais perto da briga por uma vaga no G-4 do Campeonato Brasileiro.

São duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos, retrospecto que mantém o Grêmio no G-6, agora com 44 pontos. Renato mandou o time reserva para campo porque na terça-feira joga com o Atlético Tucumán, da Argentina, pela Copa Libertadores. Com o time completo, o Paraná não conseguiu criar nenhuma chance de perigo e segue na lanterna da competição, com apenas 16 pontos e um jejum de 12 jogos sem vitória.

O curioso é que Paraná fechou o primeiro tempo sem deixar o goleiro Richard sofrer. Mesmo jogando fora de casa, conseguiu acertar o posicionamento e praticamente anulou os reservas gaúchos. Com Marcelo Oliveira improvisado como zagueiro e Léo Moura começando como titular na lateral direita, Renato Gaúcho queria aproveitar a velocidade para tentar surpreender o adversário.

Com 36 minutos, o Grêmio conseguiu criar a primeira oportunidade de perigo. Léo Moura encontrou espaço pela direita, cruzou rasteiro e Alisson apareceu para completar. Richard conseguiu espalmar e a bola caiu nos pés de Juninho Capixaba, que perdeu no rebote. A única chance real de perigo traduziu o primeiro tempo de muita marcação, mas com pouca objetividade.

A história mudou com o início da etapa final. Com apenas sete minutos, Alisson recebeu pela direita, tentou o corte e acabou derrubado por Igor dentro da grande área. Na cobrança do pênalti, Douglas mandou com força no meio do gol e abriu o placar. A vantagem deu a tranquilidade que o time da casa precisava para passar a controlar a partida.

Pouco tempo depois, com 18 minutos, Alisson fez nova jogada pela direita, ainda fora da grande área, e conseguiu cruzar na medida para Juninho Capixaba. O lateral testou sem força, mas a bola subiu e encobriu o goleiro Richard, que nada pôde fazer para evitar o segundo gol do Grêmio. A essa altura o Paraná já não conseguia mais corresponder e sofria para passar a intermediária ofensiva.

Tranquilo no jogo, o Grêmio ainda teve a oportunidade de construir uma goleada dentro de casa. Aos 26 minutos, Júnior recuou mal de cabeça e a bola caiu nos pés de Everton, que mandou por cima do gol ao tentar finalizar de primeira pelo alto. Depois, com 36, Thonny Anderson recebeu frente a frente com o goleiro Richard e demorou demais para tomar uma decisão. Quando rolou para o meio, a marcação do Paraná já conseguiu afastar.

No próximo domingo, às 11 horas, o Grêmio joga com o Ceará novamente em Porto Alegre. Já o Paraná faz o seu segundo jogo consecutivo como visitante, desta vez contra o rival Atlético-PR, às 16 horas, na Arena da Baixada. Um clássico em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 0 PARANÁ

GRÊMIO - Paulo Victor; Léo Moura, Paulo Miranda, Marcelo Oliveira e Juninho Capixaba; Matheus Henrique, Kaio, Douglas (Jean Pyerre), Alisson (Marinho) e Pepê (Everton); Thonny Anderson. Técnico: Renato Gaúcho.

PARANÁ - Richard; Júnior, Renê Santos, Rayan e Igor; Leandro Vilela, Alex Santana, Torito González (Maicosuel), Caio Henrique e Nadson (Felipe Augusto); Rafael Grampola (Ortigoza). Técnico: Ademir Fesan.

GOLS - Douglas, aos 8, e Juninho Capixaba, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcelo Oliveira (Grêmio); Igor (Paraná).

ÁRBITRO - Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).

RENDA - R$ 481.246,00.

PÚBLICO - 20.198 pessoas (18.440 pagantes).

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).