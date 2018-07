Em apresentação de novo patrocinador, Neymar exalta Messi

A presença de Neymar rende frutos ao Barcelona dentro de campo - são 19 gols marcados em 24 partidas disputadas nesta temporada - e agora também fora, pois o clube acabou de fechar um acordo para ter o seu primeiro patrocinador brasileiro, a Tenys Pé Baruel, empresa de desodorantes para os pés.

O contrato, aliás, é o primeiro de patrocínio fruto do acordo entre o clube e a NR Sports, empresa de marketing do pai de Neymar que gerencia a carreira do filho, para a captação de patrocinadores brasileiros para o Barcelona. Por isso, o atacante participou da apresentação do novo apoiador do seu clube e declarou viver o seu melhor momento desde que chegou ao futebol espanhol, antes da temporada 2013/2014.

"É o meu melhor momento no Barça, cada vez vou crescendo mais e tenho muito o que fazer no Barça. Quero títulos e muito mais coisas", disse Neymar, nesta segunda-feira. "Estou muito contente da temporada que estou fazendo e espero continuar", completou.

No último fim de semana, Neymar brilhou na goleada do Barcelona por 6 a 0 sobre o Elche, com dois gols marcados, em ambos com participação direta de Lionel Messi. E o brasileiro não economizou nos elogios ao atacante argentino, destacando que ele é fundamental para o seu bom momento nesta temporada.

"Cada vez estamos melhores, podemos fazer muitas coisas", disse, destacando a amizade com Messi. "Se você tem uma boa relação fora de campo, isso faz com que as reações fluam dentro", acrescentou. "Jogar ao lado dos melhores é muito fácil", concluiu o atacante brasileiro.