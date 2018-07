Em apresentação, Dudu fala que jogar no Grêmio 'é um sonho'

PORTO ALEGRE - Após ser anunciado pela diretoria do Grêmio no site oficial do clube na terça-feira, o meia Dudu foi apresentado oficialmente na manhã desta quarta-feira. Emprestado até o final do ano pelo Dynamo de Kiev, da Ucrânia, o jogador espera estrear o mais rápido possível pela equipe gaúcha, que disputa a Copa Libertadores deste ano.

"É um sonho acertar com um clube da importância do Grêmio. Todos os brasileiros sabem da força dessa camisa e o respeito é enorme. Espero que eu possa me adaptar o mais rápido possível e ajudar os meus companheiros nas competições", disse o jogador de 24 anos, que deseja atuar com a camisa gremista já na próxima semana.

Revelado pelo Cruzeiro, o atleta se destacou no Mundial Sub-20, em que foi um dos destaques da seleção brasileira ao marcar três gols. Na reserva do Dynamo de Kiev, o jogador espera retribuir a confiança que o clube gaúcho depositou em seu futebol. "O que pesou para escolher o Grêmio é porque é um grande time, vai estar disputando uma grande competição como a Libertadores. Eu também tenho que agradecer o empenho que o Grêmio teve para me trazer até aqui e espero corresponder a expectativa que eles estão colocando em cima de mim".

De acordo com o diretor de futebol, Rui Costa, o Grêmio deverá encerrar seu ciclo de contratações neste início de 2014, após a chegada do meia. "Temos um grupo qualificado, o Dudu veio para preencher uma vaga que tinha ficado em aberto com a saída do Vargas pela característica que ele tem. Estamos abertos a grandes jogadores, mas esse é o grupo que teremos neste ano".

Depois de se apresentar, o meia vai ficar treinando essa semana em Porto Alegre. Inscrito a tempo para a Copa Libertadores, Dudu vai poder atuar pelo Grêmio na competição na próxima terça-feira, quando o clube recebe o Atlético Nacional, da Colômbia, pelo Grupo 6 da competição. Nesta quinta-feira, a equipe brasileira estreia no torneio contra o Nacional, do Uruguai, em Montevidéu.