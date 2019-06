Em apresentação no Avaí, Alberto Valentim revela que foi indicado por Geninho

Alberto Valentim foi contratado pelo Avaí sob a indicação do antigo treinador. Em sua entrevista coletiva de apresentação, o novo comandante do time revelou que foi indicado por Geninho em uma conversa por telefone poucas horas de entregar o cargo.

Ele assume o clube na lanterna e sem nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro, mas com um bom tempo de intertemporada para treinar com o elenco durante a parada para a Copa América.

"Eu estava no Rio de Janeiro e o Geninho me ligou, perguntou o que eu pretendia, quanto tempo eu iria ficar no Rio. Eu disse que tinha a pretensão de ficar por mais uns três ou quatro meses e ele me disse: 'Então, eu estou deixando o Avaí e gostaria que você assumisse no meu lugar. Posso te indicar para o presidente?'. Eu fiquei muito honrado", confessou Valentim.

"Pouco tempo depois o presidente me ligou, a gente conversou e eu coloquei meu empresário para tratar de todos os detalhes o mais rápido possível. Eu estou muito honrado em vir defender as cores do Avaí. Quero aproveitar ao máximo essa chance. Vamos trabalhar muito, precisaremos da ajuda de todos. Os jogadores têm que entender que vamos ter que estar muito unidos", completou o treinador.

Valentim vai pegar o Avaí na lanterna da competição, com apenas quatro pontos em nove jogos, um dos piores ataques da competição e sem nenhuma vitória há 12 partidas - o maior jejum da história recente do clube. Seu primeiro trabalho com o elenco vai ser apenas na segunda-feira, quando o grupo se reapresenta na Ressacada para iniciar a intertemporada. A estreia do comandante será no dia 13 de julho, contra o Fortaleza, fora de casa.

"Já adiantamos algumas coisas com a diretoria com relação aos reforços, sempre dentro da realidade do clube. Nada melhor que o dia a dia para acelerar esse conhecimento com os jogadores e eles me conhecendo também. Vamos querer fortalecer nossa equipe, com contratações pontuais. Ninguém vai sair fazendo com o que o clube fique mais fraco e perca jogadores importantes", ressaltou Valentim.