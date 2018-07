Em apresentação, Rodriguinho diz 'apostar' em títulos no Grêmio

PORTO ALEGRE - O Grêmio apresentou na tarde desta segunda-feira seu mais novo reforço para o restante da temporada. Trata-se do meia Rodriguinho, de 26 anos, que chega após uma passagem de pouca expressão pelo Corinthians. O jogador assinou contrato por empréstimo até o fim da temporada e minimizou a perda do título gaúcho para o rival Internacional, com a derrota por 4 a 1 no último domingo.

Sobre o futuro do clube tricolor na Libertadores e no Brasileirão, ele disse "apostar" em conquistas. "A responsabilidade seria grande independentemente de qualquer resultado. Temos que ter muita estabilidade. Vim para ajudar o Grêmio a conquistar títulos. Temos campeonatos grandes pela frente. Todos estão empenhados. Vou me esforçar para que isso (título) possa acontecer. Aposto no Grêmio. O grupo é qualificado."

Rodriguinho era sonho antigo da diretoria gremista e deverá ser inscrito para a segunda fase da Libertadores. O jogador foi contratado pelo Corinthians em setembro do ano passado, chegou a ter oportunidades como titular em 2014, mas acabou perdendo espaço com a campanha ruim no Campeonato Paulista, principalmente após a chegada de Jadson.

"O Corinthians passou um momento conturbado no Paulista, com novo treinador chegando e reformulação no time. Isso acabou fazendo com que as coisas não se encaixassem bem. Além da chegada de um grande jogador que fez por merecer as chances, que é o Jadson. Isso me fez perder espaço", justificou.

O Grêmio será o quinto clube da carreira de Rodriguinho. Revelado nas categorias de base do ABC, o jogador passou pelo Bragantino antes de chegar ao América-MG, onde fez bons campeonatos e chamou a atenção do Corinthians.