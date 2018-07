Em Arapiraca, ASA e Portuguesa empatam por 1 a 1 O resultado foi ruim para ambos, mas o jogo teve boa movimentação. Dessa manteira, com chance para os dois lados, ASA e Portuguesa empataram por 1 a 1, nesta sexta-feira, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O duelo foi realizado em Arapiraca (AL), no estádio Coaracy da Mata Fonseca. A Lusa jogou desde os 20 minutos com um jogador a menos, já que o atacante Zé Carlos foi expulso.