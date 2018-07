Em Araraquara, Corinthians vence o Coritiba por 2 a 1

Apesar de ter o mando de campo, o Corinthians jogou em Araraquara devido a um tumulto ocorrido no clássico contra o Palmeiras no segundo turno do Brasileirão do ano passado. Na ocasião, torcedores do Palmeiras atiraram objetos em alguns membros da imprensa. O clube alvinegro foi punido pois era o mandante e, portanto, responsável pela segurança.

Além disso, o Corinthians jogou neste domingo com a sua terceira opção de camisa, de cor grená, uma homenagem à equipe do Torino de 1949, que, no dia 4 de maio daquele ano, sofreu um acidente de avião, sem sobreviventes. A escolha de estrear a terceira camisa nesta rodada se deu porque a cor grená é a mesma do time de Araraquara, a Ferroviária.

O JOGO - A partida começou com o Corinthians impondo o ritmo e, logo aos 4 minutos, a equipe alvinegra abriu o placar. Após cruzamento da esquerda, a bola sobrou para Paulinho. Ele tocou para Willian, recebeu de volta, dominou no peito e acertou um belo chute de bate-pronto no canto esquerdo do goleiro Vanderlei. O autor do gol quase marcou de novo sete minutos depois. Willian não conseguiu fazer o domínio, mas a bola sobrou para Paulinho, que chutou de primeira, obrigando Vanderlei a fazer uma boa defesa.

A primeira chance do Coritiba ocorreu aos 21 minutos. Após contra-ataque, Geraldo recebeu no lado esquerdo da área, cortou o zagueiro e chutou cruzado. Júlio César se esticou e conseguiu desviar a bola.

A partir daí, o jogo perdeu velocidade e não houve mais lances de perigo até os cinco minutos finais. Aos 41, os jogadores do Corinthians reclamaram de um pênalti em cima de Paulinho, após Marcos Paulo esbarrar nele. O árbitro, no entanto, nada marcou. Um minuto depois, Morais arriscou de longe e obrigou Vanderlei fazer uma boa defesa, espalmando a bola para escanteio.

Logo aos 9 minutos da etapa complementar, o Corinthians teve uma boa chance de aumentar o placar. Chicão cobrou falta direto para o gol, o goleiro do Coritiba fez uma defesa difícil e colocou para escanteio. Aos 27, a equipe paranaense chegou ao gol. Após bola lançada para área, Jéci desviou de cabeça e Leonardo, impedido, colocou para dentro, também de cabeça. Apesar dos protestos dos jogadores do Corinthians, o árbitro validou o gol.

A partida ficou aberta após o empate do Coritiba e as duas equipes criaram chances de marcar. Mas foi o Corinthians quem aproveitou melhor sua chance e chegou ao segundo gol, aos 34. Jorge Henrique cruzou da esquerda e Danilo só desviou com o pé para dentro da meta de Vanderlei. Cabe lembrar que Danilo nem estava sendo relacionado durante o Campeonato Paulista e contra o Grêmio, na primeira rodada do Brasileirão, ele nem começou a partida, entrando no início segundo tempo no lugar de Morais.

Aos 43 minutos, quase que o Coritiba conseguiu um novo empate. Anderson Aquino chutou forte da intermediária e acertou a trave. No rebote, Leonardo emendou de primeira e Júlio César fez boa defesa. Nos acréscimos, a partida ficou parada por alguns minutos por conta da invasão de campo de dois torcedores do Corinthians.

FICHA TÉCNICA:

Corinthians 2 x 1 Coritiba

Corinthians - Júlio César; Alessandro (Moradei), Chicão, Leandro Castan e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Morais (Edno) e Danilo; Willian (Jorge Henrique) e Liedson. Técnico: Tite.

Coritiba - Vanderlei; Maranhão (Jonas), Cleiton, Jéci e Lucas Mendes; Djair, Marcos Paulo, Everton Ribeiro (Anderson Aquino) e Geraldo; Everton Costa (Willian Leandro) e Leonardo. Técnico: Marcelo Oliveira.

Gols - Paulinho, aos 4 minutos do primeiro tempo; Leonardo, aos 27, e Danilo, aos 34 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Chicão (Corinthians); Maranhão (Coritiba).

Árbitro - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa-MG).

Renda - Não disponível.

Público - 17.096 espectadores.

Local - Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).