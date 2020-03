Em Araraquara, Ferroviária e Novorizontino ficam só no empate sem gols

Ferroviária e Novorizontino se enfrentaram neste sábado e ficaram no empate sem gols em jogo realizado na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pela 10.ª rodada do Campeonato Paulista. O time da casa desperdiçou a chance de assumir a vice-liderança e é o terceiro colocado do Grupo D, com 11 pontos. O de Novo Horizonte (SP) também está na terceira posição, do Grupo B, com 16.

Mesmo atuando fora de casa, o Novorizontino começou a partida em cima da Ferroviária, mas encontrava dificuldades para finalizar. Até que a melhor chance foi criada pelo time da casa. Henan driblou o goleiro Oliveira e na hora de completar foi travado.

O panorama depois do intervalo não mudou muito. A Ferroviária tinha mais posse de bola e assustava principalmente em chutes de fora da área. O Novorizontino se defendeu e segurou o empate.

A Ferroviária volta a campo no próximo dia 23, uma segunda-feira, contra o Ituano, às 20 horas, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), e o Novorizontino enfrenta a Ponte Preta no próximo domingo, às 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 0 x 0 NOVORIZONTINO

FERROVIÁRIA - Saulo; Lucas Mendes, Elton, Max e Bruno Recife (Caio Rnagel); Mazinho, Claudinho e Karl (Higor Meritão); Patrick Brey, Henan (Léo Artur) e Hygor. Técnico: Sérgio Soares.

NOVORIZONTINO - Oliveira; Celsinho, Adriano, Bruno Aguiar e Paulinho (Willian Formiga); Adilson Goiano, Léo Baiano (Vinicius Kiss) e Danielzinho; Cléo Silva, Jenison e Felipe Marques (Capixaba). Técnico: Roberto Fonseca.

CARTÕES AMARELOS - Paulinho, Celsinho, Oliveira e Mina (Novorizontino).

ÁRBITRO - Leandro Carvalho da Silva.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).