Em Araraquara, Ferroviária empata com Audax e segue sem vencer no Paulistão

Sob os olhares do técnico PC Oliveira e comandada interinamente por Ricardo Moraes, a Ferroviária chegou ao terceiro jogo sem vitória no Campeonato Paulista, nesta terça-feira, ao empatar com o Audax por 1 a 1, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), em partida da terceira rodada.

Com apenas um ponto em três jogos, a Ferroviária está na terceira colocação do Grupo B, atrás de São Paulo e Linense, ambos com três. Na mesma posição, mas no Grupo D, o Audax chegou aos quatro pontos e pode ser ultrapassado pela Ponte Preta, que tem três, no complemento da rodada.

O primeiro tempo foi dividido em duas partes. O Audax dominou durante os primeiros 25 minutos, tanto que abriu o placar logo aos quatro, em finalização de Pedro Carmona, que desviou no zagueiro Luan e saiu do alcance de Matheus. Depois, na segunda metade, a Ferroviária cresceu e empatou aos 32 em chute colocado de Juninho. O meia Alan Mineiro ainda perdeu a chance da virada ao bater fraco nas mãos de Felipe Alves.

A etapa final começou bastante movimentada, com os dois times criando boas oportunidades, mas depois caiu de produção. Felipe Rodrigues ainda chegou a colocar o Audax novamente na frente. A arbitragem, porém, assinalou impedimento do zagueiro e anulou o gol. Nos minutos finais, a Ferroviária esboçou uma pressão, sem passar pela marcação adversária.

Os dois times voltam a campo neste sábado, pela quarta rodada do Paulistão. A Ferroviária enfrenta o Santos, às 19h30, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, enquanto que o Audax recebe o Corinthians, às 17 horas, no estádio José Liberatti, em Osasco (SP).

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 1 x 1 AUDAX

FERROVIÁRIA - Matheus; Willian Cordeiro, Luan, Leandro Amaro e Veloso (Sávio); Flávio, Claudinei, Alan Mineiro e Juninho (Fábio Souza); Capixaba e Élder Santana (Tiago Marques). Técnico: Ricardo Moraes (interino).

AUDAX - Felipe Alves; Marquinho (Gustavo Marmentini), Felipe Rodrigues (Matheus Vargas), André Castro e Betinho; Léo Arthur, Pedro Carmona, Danielzinho e Gabriel Leite (Rafinha); Hugo e Ytalo. Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Pedro Carmona, aos 4, e Juninho, aos 32 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Veloso (Ferroviária); Matheus Vargas e Pedro Carmona (Audax).

ÁRBITRO - Vinícius Furlan.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).