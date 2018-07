Em Araraquara, Palmeiras joga 'decisão' contra Coritiba

SÃO PAULO - Há exatos três meses, Palmeiras e Coritiba jogavam no estádio Couto Pereira, em Curitiba, o título da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, os rivais verdes voltam a se encontrar na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (interior de São Paulo), às 21 horas, tendo que encarar uma dura realidade: o fantasma do rebaixamento.

Se a equipe paulista perder, faz com que a manutenção na Série A se torne algo quase utópico. Com uma diferença de seis pontos do Coritiba para o Palmeiras (32 a 26), o técnico Gilson Kleina trata o jogo desta quinta como uma verdadeira decisão. Deixar o primeiro time fora da zona de rebaixamento abrir nove pontos vai afetar ainda mais o psicológico da equipe.

"Conversamos muito sobre o último jogo. Enquanto jogamos da mesma maneira, tivemos êxito. Alguma receita temos de tirar disso. Somos sabedores dos objetivos e temos de ser inteligentes", disse o treinador, que nesta quarta comandou a atividade em Araraquara, nova casa do Palmeiras pelo menos nos próximos dois jogos.

Nesta quarta, o departamento jurídico entrou com recurso no STJD pedindo a redução da pena, mas tanto o jogo desta quinta como o contra o Cruzeiro, no próximo dia 20, estão certos que não serão em São Paulo.

Como se já não bastasse a situação delicada na tabela de classificação, o Palmeiras vai a campo com o desfalque de quatro titulares, mas o número pode aumentar. O lateral-direito Artur está suspenso, o lateral-esquerdo Juninho e o meia chileno Valdivia, machucados, e o centroavante Barcos defende a seleção argentina que disputa as Eliminatórias para a Copa de 2014. "Temos que tentar encaixar as coisas", disse o treinador, deixando claro sua preocupação.

E, nesta quarta, o volante Marcos Assunção não treinou por sentir dores no joelho direito e virou dúvida. Se Marcos Assunção não jogar, Gilson Kleina pode escalar o atacante Luan ou se preferir ser mais cauteloso vai de João Denoni. O jogo marca também a estreia do lateral-esquerdo Leandro, que desde seu retorno ao clube ainda não teve oportunidade de jogar. "Estou sem ritmo, mas vou compensar com vontade", disse o jogador de 33 anos, que não joga uma partida há mais de um ano.