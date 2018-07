Em Araraquara, Palmeiras reconhece gramado no 'quintal de casa' de Rafael Marques

Na véspera de encarar o Cruzeiro pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras fez nesta quarta-feira um treino de reconhecimento do gramado da Fonte Luminosa, em Araraquara. Com a atividade aberta aos torcedores da cidade, o jogador mais festejado pela torcida foi o atacante Rafael Marques, natural da cidade e velho conhecedor dos atalhos do campo.

"É uma atmosfera completamente diferente. Poder atuar praticamente no quintal de casa. Cresci aqui na base da Ferroviária, estava aqui praticamente o dia todo, em dois períodos. É um carinho muito grande. Poder voltar à cidade com o Palmeiras e ainda brigando para ser campeão, com apoio dos meus pais, afilhados e filha", comentou o atacante em entrevista coletiva após o treino.

Assim como fez em Londrina, onde encarou o América-MG na última rodada, o Palmeiras abriu as portas para receber o calor e o incentivo dos torcedores. Para Rafael Marques, a presença do público tem feito muito bem ao time. "Esse ano está sendo assim. Nos jogos fora, quando temos oportunidade de treinar no campo para fazer o reconhecimento, a torcida tem comparecido. Não é à toa que o Cuca libera, o pessoal faz uma pressão grande", acrescentou.

Conhecedor do local, o centroavante descartou criticar o campo do jogo de quinta-feira e o clima quente da cidade, que fica a quase 300 quilômetros ao oeste de São Paulo. "O gramado é um pouco irregular, mas é bom. O clima é um pouco seco, quente e abafado no interior, mas não chega perto de Londrina. A gente não pode querer criar nenhum ponto negativo para atrapalhar o que temos em mente. É entrar em campo, buscar o melhor, independentemente do campo estar irregular."

O Palmeiras ainda não contou com a reapresentação do atacante Gabriel Jesus e do zagueiro colombiano Yerry Mina, que estiveram com as respectivas seleções nas últimas duas partidas pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. A dupla será avaliada antes do jogo para saber se tem condição de atuar. Para Rafael Marques, o time tem boas alternativas caso não possa aproveitá-los.

"O time está bem entrosado, até quem está fora. Não é à toa que temos um grupo qualificado e grande para suprir as ausências que temos. Se (Mina e Jesus) chegarem a tempo, a preocupação maior é a do cansaço, não é de estar preparado para jogar ou entrosamento. Se estiverem aqui, o Cuca conversará com eles. Caso não possa, tem quem possa entrar no lugar para atuar bem", finalizou.