Em ascensão, Caio Alexandre renova contrato com o Botafogo até 2022

O Botafogo anunciou nesta quarta-feira a renovação do contrato do volante Caio Alexandre até o final de 2022. O acordo anterior com o meio-campista, de 21 anos e formado nas divisões de base do clube, se encerraria em dezembro, mas agora passa a ser válido por duas temporadas. "Meu cria renovou! Estamos juntos até o fim de 2022, Caio Alexandre", publicou o time alvinegro em seu perfil no Twitter.

LEIA TAMBÉM > Botafogo passa a se considerar tricampeão mundial em site oficial

Caio Alexandre vinha em ascensão no Botafogo até a pausa dos torneios em função da pandemia do coronavírus. Após ser relacionado para alguns compromissos do time em 2019, durante o Campeonato Brasileiro, recebeu suas primeiras chances em 2020 e conquistou rapidamente a confiança do técnico Paulo Autuori.

O bom desempenho em campo levou Caio Alexandre a desbancar o experiente assumindo a titularidade do Botafogo. O meio-campista já atuou oito vezes pelo times, sendo que em seis vezes começou jogando.

Satisfeito, Caio Alexandre também celebrou a renovação do seu contrato com o Botafogo. "Contrato renovado! Glória Deus por tudo. Agradecer ao Botafogo, minha família e a todos que me ajudaram até aqui, muito feliz com essa oportunidade, e vou me dedicar ao máximo para grandes conquistas. Estamos juntos até o final de 2022", escreveu o meio-campista no Twitter.