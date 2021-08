Em ascensão com Luxemburgo, Cruzeiro visita Náutico para embalar na Série B e se afastar da Z-4

Em momentos distintos na Série B do Campeonato Brasileiro, Náutico e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira, às 19h, no Estádio dos Aflitos, no Recife, pela 19.ª rodada, a última do primeiro turno. O time mineiro está em ascensão na tabela, sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, enquanto a equipe pernambucana despencou da liderança para o sexto lugar.

Com 30 pontos, o Náutico vem de quatro derrotas consecutivas. O time pernambucano viu cinco adversários ultrapassá-lo na tabela de classificação, um deles o Coritiba, com 33. O Cruzeiro faz caminho oposto desde a chegada de Luxemburgo. O time mineiro não perde há cinco jogos, três deles sob o comando do treinador de Madureira. O Cruzeiro, no entanto, ainda continua ameaçado na 16.ª posição, com 18 pontos apenas, dois acima da zona de rebaixamento.

Pressionado pela primeira vez no comando do Náutico, o técnico Hélio dos Anjos, enfim, poderá utilizar novamente a dupla de defesa considerada titular. Camutanga retorna após cumprir suspensão na derrota para o Avaí, por 2 a 0, enquanto Carlão está livre do gancho imposto pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão frente ao Confiança.

O lateral Bryan foi expulso no fim de semana e é desfalque. A lateral-esquerda ficará entre Rafinha e Lorran, com o primeiro sendo o favorito para assumir o posto. "Há muito tempo eu não tenho os quatro zagueiros prontos. Recebi os resultados dos exames do Rafael e do Yago, que jogaram sábado, e ambos estão aptos. Carlão está apto, Camutanga também. Há muito tempo eu não tinha isso. Já defini, na minha cabeça, a zaga que vai entrar nesse jogo", comemorou o treinador.

Luxemburgo ainda não conseguiu colocar em campo o time que considera ideal do Cruzeiro. Desta vez, o treinador não poderá contar com o lateral Jean Victor, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Matheus Pereira treinou no setor. Além de Jean Victor, Luxemburgo está sem Marcinho e Matheus Neris, diagnosticados com covid-19; Cáceres, Henrique, Lucas Ventura e Zé Eduardo estão no departamento médico; e Ariel Cabral e Rhodolfo serão poupados com desgaste muscular.

O treinador terá Bruno José, que cumpriu suspensão no empate por 1 a 1 com o Sampaio Corrêa. Ele assumirá a titularidade no setor ofensivo, local da principal dúvida do comandante. O treinador precisará definir se apostará em Marcelo Moreno ou se continuará com Rafael Sóbis entre os 11. Na prática, o Cruzeiro faz 'dois' campeonatos: um para fugir da ameaça de cair para a Série C, o que seria uma tragédia gigantesca na história do clube; e o outro é para se aproximar dos primeiros colocados e tentar até o fim do ano voltar para a Série A após duas temporadas na Segundona.