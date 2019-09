Em ascensão, Corinthians é o único time da Série A invicto após a Copa América

Em boa fase na temporada, o Corinthians é o único dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro a se manter invicto na retomada do calendário do futebol brasileiro após a disputa da Copa América.

Nesse período, somando os jogos do Brasileirão e da Copa Sul-Americana, o time alvinegro teve 13 compromissos, com sete vitórias e seis empates. Apesar de ter um desempenho oscilante em algumas dessas partidas, o Corinthians ainda não foi derrotado e está vivo na briga por título em duas frentes.

Os resultados positivos em sequência passam por um sistema defensivo que se tornou ainda mais sólido após a chegada de Gil, de modo que o time paulista levou apenas nove gols em 17 rodadas e a é equipe com a defesa menos vazada do torneio nacional. No entanto, o que mudou notoriamente neste segundo semestre foi o ataque.

Com mais tempo para treinar, o técnico Fábio Carille conseguiu melhorar o setor, que mostrou evolução e, com maior repertório de jogadas, passou a ser mais eficiente, tanto que marcou mais do que o dobro de gols que sofreu na competição. Mateus Vital tem se destacado na criação das jogadas.

Pelo Brasileirão, a equipe de Carille venceu CSA, Fortaleza, Goiás (este um jogo atrasado da sétima rodada) Botafogo e Atlético-MG, e empatou com Flamengo, Palmeiras, Internacional e Avaí. Os bons resultados elevaram o time alvinegro à terceira colocação, com 31 pontos, a cinco de Flamengo e Santos, líder e segundo colocado, respectivamente. Antes da pausa para a Copa América, o Corinthians era apenas o décimo colocado.

Na Sul-Americana, o desempenho é ainda melhor, visto que o time de Carille ainda não perdeu no torneio intercontinental. Depois de eliminar o Fluminense com dois empates (0 a 0 em casa e 1 a 1 no Rio), alcançou a semifinal, fase em que enfrentará o Independiente del Valle, do Equador. O primeiro duelo será em São Paulo e o segundo, em Quito.

Em jogos oficiais, o Corinthians não perde desde o dia 12 de junho, quando levou 1 a 0 do Santos, na Vila Belmiro, pela nona rodada do Brasileirão. Já são quase três meses de invencibilidade em partidas oficiais.

Considerando os amistosos, o último revés do Corinthians foi para o Londrina, em Maringá, no dia 7 de junho. O duelo fez parte da intertemporada da equipe durante a paralisação das competições.