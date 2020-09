Em ascensão, Flamengo enfrenta o Fortaleza em busca da 1ª vitória no Maracanã

O Flamengo vive o seu melhor momento sob o comando de Domènec Torrent e quer aproveitar a boa fase para engatar a terceira vitória consecutiva no Brasileirão. O time abre a oitava rodada neste sábado, às 17 horas, contra o Fortaleza, no Maracanã.

O time carioca soma 11 pontos, ocupa a sexta colocação e vem de duas vitórias convincentes sobre Santos e Bahia, ambas conquistadas fora de casa. Em Salvador, a equipe rubro-negro teve a sua melhor atuação desde a chegada de Domènec.

Com intensidade, muita movimentação, troca de passes rápida e em sincronia e sendo envolvente no ataque, o time fez 5 a 3 no Bahia. Assim, ganhou mais tranquilidade e confiança para evoluir no campeonato e se tornar ainda mais competitivo. Agora, a equipe carioca busca o primeiro triunfo em casa.

O que é bom pode melhorar ainda mais. Contra o Fortaleza, o Flamengo terá o retorno de Gerson e Gabriel, que ficaram no Rio tratando suas lesões e já estão recuperados. A expectativa é de que Filipe Luís, preservado do confronto na capital baiana, também esteja à disposição.

Com o retorno de Gabriel, Pedro e Pedro Rocha disputam uma vaga no ataque. O primeiro teve grande exibição na última partida ao balançar as redes duas vezes. Michael e Vitinho também são alternativas ofensivas. É possível que o treinador troque outras peças, dando continuidade ao rodízio implementado.

Por outro lado, Diego Alves testou positivo para o novo coronavírus e ficará isolado. O goleiro fará novos exames daqui a dez dias para saber se continua infectado. Ele já não entraria em campo porque se recupera de um problema no ombro. O outro desfalque é Bruno Henrique, que recupera de um edema no joelho direito.

O primeiro reserva da posição, César, também contraiu o vírus antes do duelo contra o Bahia e está em quarentena desde então. Assim, o jovem Gabriel Batista, de 22 anos, oriundo das categorias de base, continua na meta rubro-negra.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X FORTALEZA

Flamengo: Gabriel Batista (Hugo Souza); M. Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Filipe Luís; Willian Arão, Gerson (Thiago Maia); Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro Rocha, Gabigol. Técnico: Domènec Torrent.

Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Quintero, Bruno Melo; Felipe, Juninho; Romarinho, David, Osvaldo e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni.

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Horário: 17h.

Na TV: Pay-per-view.