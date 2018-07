Em ascensão, Martinuccio projeta evolução no Cruzeiro Contratado em julho, Martinuccio só pôde estrear no final de setembro no Cruzeiro, após se recuperar de uma contusão. Agora, já mostrando uma boa forma e mais ritmo, ele embalou uma ótima sequência de quatro jogos e virou titular do time. Mas avisa que ainda projeta evolução com a camisa cruzeirense.