Em Atibaia, Inter tem o retorno de Zeca, mas treina sem Damião e D'Alessandro

O Internacional realizou nesta quinta-feira o primeiro treinamento em Atibaia, no interior de São Paulo, para dar seguimento ao período de intertemporada, em que as competições estão paralisadas para a disputa da Copa do Mundo da Rússia. A cidade a cerca de 60 km da capital paulista foi escolhida para receber o time gaúcho durante nove dias de preparação.

Depois de praticamente duas semanas treinando no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, a delegação colorada chegou na noite de quarta-feira para seguir os trabalhos no interior paulista e já treinou nesta quinta. A grande novidade da atividade foi o lateral-direito Zeca.

Livre da lesão muscular na coxa esquerda, o jogador foi liberado para o trabalho com bola com os demais companheiros. Ele ainda está sob a supervisão do departamento médico. Os desfalques da atividade foram D'Alessandro, Leandro Damião e Rodrigo Moledo, que fizeram trabalho na academia, e Camilo, que treinou separadamente.

O técnico Odair Hellmann comandou, em um primeiro momento, atividade de posse de bola, dividindo os atletas em três grupos. Depois, os jogadores formaram quatro equipes e realizaram treino técnico em campo reduzido. À tarde, os jogadores farão um treino físico na academia. Os goleiros vão a campo e treinarão normalmente.

Em Atibaia, o time colorado fará dois jogos-treino. O primeiro está marcado para este domingo contra o Atibaia. O segundo será realizado na outra sexta-feira contra o Red Bull Brasil. A próxima partida oficial será no dia 19, às 21 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, contra o Atlético Paranaense.