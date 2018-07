Em atividade só com reservas, Jael se destaca em jogo-treino do Grêmio

Em atividade que contou somente com os reservas, o atacante Jael foi o destaque do dia no Grêmio, em jogo-treino realizado no CT Presidente Luiz Carvalho, nesta quinta-feira. Jael marcou os dois gols da vitória da equipe principal, pelo placar de 2 a 0.

A equipe principal foi escalada com Paulo Victor; Leonardo Gomes, Madson, Paulo Miranda e Marcelo Oliveira; Jailson, Thaciano, Douglas, Thonny Anderson e Marinho; Jael. Durante o jogo-treino, Madson e Léo Gomes se alternaram entre a zaga e a lateral.

O time rival teve Bruno Grassi; Felipe, Denilson, Derlan e Guilherme Guedes, Jean Pyerre, Matheus Henrique, Lincoln, Pepê e Vico; Hernane. Somente os reservas foram a campo nesta quinta.

Os titulares fizeram trabalho regenerativo após a vitória sobre o Atlético Mineiro por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, na Arena Grêmio, na retomada do Brasileirão. Eles vão voltar ao trabalho na manhã desta sexta, às 9h30, em preparação para o confronto com o Vasco, no domingo, em São Januário, no Rio de Janeiro.

Um dos que estarão em campo nesta sexta será o volante e capitão Maicon. Na quarta, ele surpreendeu ao ser titular e se destacar em campo, no primeiro tempo. Voltando de lesão, o jogador foi substituído no começo da etapa final.

"Surpreendi muita gente. Treinei dois ou três dias só com bola, mas fiz bastante coisa na academia. O trabalho no campo é o mais importante, claro, e vou procurar recuperar este tempo que perdi. Treinar para recuperar o condicionamento físico. Joguei uma boa parte do jogo, mas não nas melhores condições", disse Maicon, nesta quinta.