Em Atlanta, Juventus bate Estrelas da MLS nos pênaltis em amistoso

Em preparação para a temporada 2018/2019, a Juventus superou as Estrelas da MLS, a principal liga de futebol dos Estados Unidos nos pênaltis, na noite de quarta-feira, após empate por 1 a 1, em amistoso disputado no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, que atraiu 72.317 espectadores.

Principal contratação da Juventus para a próxima temporada, Cristiano Ronaldo até já iniciou os treinamentos no seu novo clube, mas ainda não pôde ser aproveitado pelo técnico Massimiliano Allegri, que escalou Alex Sandro e Matheus Pereira como titulares. E o confronto também não pôde contar com outro astro, o sueco Zlatan Ibrahimovic, que justificou a ausência pela maratona de jogos do Los Angeles Galaxy.

Os gols da partida amistosa saíram no primeiro tempo, com a Juventus largando na frente aos 21 minutos, quando Pereira, cruzou para Favilli, que cabeceou às redes, fazendo o seu terceiro gol na pré-temporada nos Estados Unidos, que vem sendo ótima para o jovem atacante, de 21 anos, recém-adquirido junto ao Ascoli. As Estrelas da MLS, porém, arrancaram a igualdade pouco depois. Foi aos 26 minutos, com o gol sendo marcado pelo atacante venezuelano Josef Martínez, que defende o Atlanta United.

Com o placar empatado, o duelo seguiu para a disputa de pênaltis. O inglês Bradley Wright-Phillips, do New York Red Bulls, falhou na sua cobrança, acertando a trave, enquanto a Juventus converteu as cinco, sendo a última delas com De Sciglio, assegurando o triunfo por 5 a 3.

Na sua excursão pelos Estados Unidos, a Juventus já havia batido o Benfica nos pênaltis após empate por 1 a 1, além de ter superado o Bayern de Munique por 2 a 0. No sábado, então, terá pela frente o Real Madrid em Landover.