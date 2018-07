Em áudio, piloto insiste em pousar: 'Avião está em falha elétrica, sem combustível'

"Falha total, falha elétrica total, sem combustível". Essas teriam sido uma das últimas frases do piloto do Avro RJ85 da LaMia que caiu na terça-feira na Colômbia e matou 19 jogadores da Chapecoense, de acordo com um áudio divulgado nesta quarta-feira pela rádio colombiana Blu.

A gravação de Miguel Quiroga com a torre de controle do aeroporto de Medellín mostra o desespero do piloto diante da falta de combustível na aeronave. O avião bateu em um morro e deixou 71 mortos. A delegação da equipe de Chapecó estava a bordo para a disputa do primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional.

O áudio revela que o piloto pediu para pousar e ouve como resposta que a "próxima chance" seria somente em sete minutos. Um outro avião também solicitou emergência quase ao mesmo tempo à torre de comando e a prioridade para aterrissar foi dada a um Airbus A320, com capacidade maior de passageiros.

Veja a transcrição de parte do aúdio (minuto 9 do vídeo):

Piloto: Senhorita, Lamia 2933, está em falha elétrica, falha elétrica total, sem combustível.

Torre de controle: Pista livre e com chuva sobre a superfície Lamia2933. Bombeiros em alerta.

Piloto: Vetores à pista.

Torre de controle: Não tenho você no radar. Não sei que rumo tem agora.

Piloto: Rumo 360, 360.

Torre de controle: Você se encontra. Pela esquerda com rumo 350.

Piloto: Esquerda 350, senhorita

Torre de controle: Sim, correto. Está a 0,1 milha do de Rio Negro. Não o tenho com altitude.

Piloto: 9 mil pés, senhorita. Vetores, vetores!

Torre de controle: Está a 8,2 milhas da pista

Piloto: Jesus!

Torre de controle: Que altitude tem agora?