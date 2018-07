Cleiton Xavier deve fazer 100º jogo pelo Palmeiras no clássico

Recebido com muita festa por ter retornado ao clube, o meia Cleiton Xavier ainda não conseguiu repetir as boas atuações dos tempos em que defendeu o Palmeiras em 2010. Entretanto, pode atingir uma importante marca neste domingo, na partida contra o São Paulo, às 16h, no Allianz Parque. Caso entre em campo, ele completará 100 jogos com a camisa alviverde.

Do atual elenco, ele é o terceiro jogador com mais atuações pelo Palmeiras, atrás apenas de Valdivia, com 241 jogos, e Fernando Prass, com 118. Em sua primeira passagem pelo clube, Cleiton fez 90 jogos e marcou 16 gols, sendo um dos destaques da equipe. Neste retorno, ele ainda não conseguiu desempenhar um bom futebol e segundo os técnicos Oswaldo de Oliveira e Marcelo Oliveira, o que está dificultando o jogador é sua condição física.

"Todo mundo sabe o carinho que tenho pelo Palmeiras e essa marca me deixa muito feliz. Hoje em dia, está cada vez mais difícil um jogador fazer 100 partidas pelo mesmo clube. Poder entrar nessa lista me deixa muito orgulhoso. É sinal de que o pessoal também gosta de mim e do meu trabalho. Agora preciso continuar me dedicando bastante para ter mais oportunidades e poder ajudar o Palmeiras a conquistar as vitórias", disse o meia.

Em relação ao clássico deste domingo, Cleiton Xavier acredita que a partida será complicada, mas aposta em vitória do Palmeiras. "Será um jogo muito difícil. O São Paulo vive um momento melhor, está brigando pela liderança e tem jogadores com muita qualidade, mas o Palmeiras também tem um time muito forte e vai entrar em campo em busca da vitória. O Marcelo Oliveira acabou de chegar, está conhecendo o trabalho de cada um e todo mundo está motivado. Nós respeitamos demais o São Paulo, mas atuando em casa, diante da nossa torcida, não podemos pensar em outro resultado que não seja a vitória", analisou.

A tendência é que Cleiton fique no banco de reservas no domingo. O jogador sequer foi testado entre os titulares e o treinador disse na semana passada que o meia ainda precisa melhorar fisicamente, mas pretende contar com o atleta nas próximas rodadas.