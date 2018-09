Em baixa, Botafogo põe ingressos a R$ 5 para jogo com o América-MG

Em péssimo momento na temporada e se aproximando perigosamente da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Botafogo precisa mais do que nunca do apoio de sua torcida, e, para isso, decidiu criar um incentivo para lotar o estádio. Nesta segunda-feira, o clube anunciou a venda de ingressos a partir de R$ 5 para o confronto diante do América-MG, neste domingo, no Engenhão.

A ideia é dar mais um motivo para o torcedor ir ao estádio em um horário que já costuma atrair mais público, o das 11 horas do domingo. O Botafogo tem 26 pontos no Brasileirão, em 15.º, apenas dois à frente do Sport, que hoje estaria rebaixado. Por isso, em caso de derrota, a equipe pode até entrar na zona da degola.

Diante da necessidade do triunfo, o clube decidiu realizar a promoção na venda de ingressos. O mais barato, a R$ 5, será a meia-entrada para os setores norte, leste inferior e leste superior, além do sul, destinado à torcida do América-MG. Para os setores oeste superior e oeste inferior, o preço sobe para R$ 20 (R$ 10 a meia-entrada).

Nas últimas nove rodadas do Brasileirão, o Botafogo venceu somente uma vez, o Sport, no Engenhão. O time vem de três partidas sem resultados positivos, incluindo a queda no clássico de domingo para o Fluminense, por 1 a 0.