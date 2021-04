Em baixa, Cazares vai de intocável a negociável no Corinthians

Cazares chegou ao Corinthians em setembro prometendo resolver dentro de campo e se comportar fora das quatro linhas. Pouco mais de seis meses depois, o equatoriano sai em débito com o clube e a torcida. O jogador foi negociado com o Fluminense e, apesar do status de bom jogador, não deixa saudades.

Cazares tinha vínculo com o Corinthians até o final de junho do ano que vem. No entanto, seu baixo rendimento e o seu alto salário (estimado em pouco menos de R$ 400 mil) acabaram culminando com a sua saída. Além de aliviar a folha de pagamento do departamento de futebol, a ausência do atleta vai ser um problema a menos para o treinador Vagner Mancini. Em entrevistas, o comandante já havia mandado recado para os atletas experientes que não estavam correspondendo.

Apesar da posição tranquila no Campeonato Paulista, o técnico alvinegro por diversas vezes reclamou do baixo nível técnico apresentado em campo. E a sofrida classificação na Copa do Brasil diante do Retrô, de Pernambuco, fez essa pressão aumentar para cima dos atletas considerados caros e que não estavam dentro do grau de exigência da comissão técnica.

Em pouquíssimo tempo, o equatoriano deixou de ser titular absoluto para ser negociado sem qualquer resistência da diretoria. Na prática, o ex-camisa 10 já estava fora dos planos. Das oito partidas do Corinthians até aqui na temporada 2021, ele foi titular apenas em duas. A demora em recuperar a forma física após se recuperar de lesão foi outro fator que ajudou a diminuir o seu prestígio no Parque São Jorge.

Diante da dificuldade financeira no Corinthians, Mancini tem ficado mais atento aos jogadores da base e também aos que fazem o trabalho na equipe de transição do clube. Atletas com salários mais altos vão ter de demonstrar o seu valor dentro de campo para justificar a permanência.

Líder do Grupo A do Estadual com 14 pontos, o Corinthians quer um time mais estável para não sofrer mais sustos na competição que é prioridade no clube no momento: a Copa do Brasil. O torneio, que tem jogos eliminatórios, distribui cotas por classificação que não podem ser desprezadas pelo departamento de futebol. O time, que está classificado para a terceira fase da competição, já embolsou R$ 4,2 milhões. A partir de agora, as disputas serão com confrontos de ida e volta. No caso de se garantir nas oitavas de final, o clube garante mais R$ 2,7 milhões de receita.