Em baixa, Flamengo e Corinthians priorizam semi da Copa do Brasil

A Copa do Brasil se tornou uma “tábua de salvação” para Flamengo e Corinthians no segundo semestre. Para o time paulista, a situação é dramática. Preocupado com a queda nas oitavas de final da Libertadores e a má fase no Campeonato Brasileiro, trocou de treinador. Jair Ventura vai ter de consertar todos os setores, defesa, meio e ataque, mas restam apenas quatro jogos até a taça.

O Flamengo está vivo no Brasileirão, mas discute, a cada rodada, a permanência do técnico Maurício Barbieri. Também está fora do torneio sul-americano. Chegar à final da Copa do Brasil seria uma trégua na insatisfação das duas maiores torcidas do País.

A Copa do Brasil foi definida pela diretoria como prioridade assim que o Corinthians foi eliminado pelo Colo-Colo nas oitavas de final da Libertadores. Após uma vitória nos últimos oito jogos do Brasileiro, a equipe se limita a sonhar com uma vaga na próxima Libertadores. A diferença para o último que se classificaria hoje (Grêmio) é de 11 pontos (41 a 30).

“Não que classifico em primeiro, segundo ou terceiro (em termos de prioridade). É que a Copa do Brasil está mais próxima. Agora é a Copa do Brasil e pontuar no Brasileiro. É trabalhar para ganhar os dois campeonatos”, disse o presidente Andrés Sanchez.

A torcida entendeu o recado. Proibida de entrar no Maracanã em função de uma briga de 2016, a principal organizada do clube convocou seus membros para acompanharem o embarque do time ontem à noite, em Guarulhos. Centenas de torcedores foram apoiar a equipe. Parte da festa que seria feita nas arquibancadas foi antecipada para o saguão de Cumbica. Os jogadores não usaram as áreas comuns do aeroporto.

Em campo, Ventura deve ser cauteloso. No treino de ontem, testou três volantes, mas não confirmou a escalação. “Vou me reservar a não falar a estratégia. Depois do jogo vou explicar o motivo, o que fizemos ou deixamos de fazer”, desconversou.

O confronto tem um leve sabor de revanche para o treinador. No ano passado, quando dirigia o Botafogo, ele foi eliminado exatamente nesta fase pelo Rubro-negro. “O jogo foi decidido num detalhe. Foi um drible do Berrío que nunca vi na vida. Quem sabe um drible agora nosso de Pedrinho ou Clayson e a classificação para o nosso lado?”, torce Ventura.

O Flamengo coloca todas as suas fichas neste primeiro jogo. Para isso, preparou um esquema especial para escalar dois jogadores que estavam participando de amistosos nos Estados Unidos: Lucas Paquetá (Brasil) e Cuéllar (Colômbia). Em parceria com o Cruzeiro, o time carioca fretou um avião para trazer a dupla e o zagueiro Dedé, que enfrentará o Palmeiras. O trabalho de recuperação muscular será feito no voo.

“Estamos fazendo esforços para contar com jogadores que são importantes não só neste jogo. Têm desempenho bom no ano. Não posso dizer quanto vão jogar”, disse Barbieri.