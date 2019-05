Em baixa, Fluminense desafia o Grêmio em busca do 1º triunfo no Brasileirão

Em baixa pelos resultados ruins nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileirão e com possíveis novidades para tentar marcar seus primeiros no torneio, o Fluminense tem um adversário duro pela frente. Encara o Grêmio, neste domingo, às 19 horas, em Porto Alegre.

O Fluminense foi derrotado nos dois primeiros jogos da competição e amarga uma das piores campanhas até aqui. Perdeu por 1 a 0 para o Goiás em um jogo cheio de polêmica e com várias intervenções do VAR (árbitro de vídeo) e foi superado pelo Santos no jogo seguinte por 2 a 1.

Para piorar, o rendimento, bem como os resultados, também não é bom. O time carioca é frágil defensivamente, produz poucas oportunidades de gol e não é muito efetivo no ataque. Um alento é o gol de Pedro no revés para o Santos. O atacante é o principal nome do elenco e fez apenas seu quarto jogo desde que retornou de lesão grave no joelho. Perto de seu ritmo de jogo ideal, Pedro pode começar entre os titulares.

A escalação pode ter mudanças. Sem Ganso, lesionado, Diniz tem escalado a equipe com três volantes: Airton, Bruno Silva e Allan, mas a equipe carece de mais criatividade. Com isso, é possível que o treinador altere o esquema. Uma novidade pode ser a entrada de Guilherme.

O meia, recém-contratado por empréstimo junto ao Corinthians, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e veio com a delegação a Porto Alegre. Ele, que estava no Bahia, tem contrato até o final do ano e tenta, assim como o Fluminense, reencontrar o bom futebol. Daniel e Leo Artur também são opções para o meio. Kelvin, outro reforço, também possui condições legais para fazer seu primeiro jogo.