Em baixa, Giovanni Augusto se destaca em treino do Corinthians

Pouco aproveitado pelo técnico Fábio Carille nas últimas partidas, Giovanni Augusto foi o destaque do treinamento do Corinthians realizado nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava. O meia marcou dois gols, deu chapéu e mostrou muita disposição em atividade que contou com a maioria dos atletas que não estão machucados.

Além de Giovanni, outro ponto que chamou bastante atenção durante o treinamento foi a disposição que os atletas mostraram durante a atividade. Foram várias divididas e entradas mais fortes pela bola. O técnico Fábio Carille acompanhou tudo de perto.

Os desfalques da atividade, além de Cássio e Fagner, com a seleção brasileira, e Balbuena e Romero, com a seleção paraguaia, foram Rodriguinho e Carlinhos, que ficaram na academia, e Léo Santos e Vilson, que fizeram reforço muscular. Guilherme Arana, Mantuan, Pedrinho e Danilo continuam se recuperando de lesão.

Enquanto Giovanni Augusto mostrava estar em um dia inspirado, Kazim comprovou que a má fase não é apenas durante os jogos. O turco tentou, se esforçou, mas não conseguiu marcar gols nos treinos e em cada lance perdido, ele se lamentava muito. O jogador foi um dos atletas mais criticados após a derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Atlético-GO.