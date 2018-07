Em baixa, goleiro Bruno deixa o Palmeiras e acerta com o Santa Cruz

Bruno passou quase 18 de seus 30 anos no Palmeiras, mas nesta sexta-feira este longo casamento chegou ao fim. E não da forma como ele esperava. Depois de um ano em baixa em 2014, no qual treinou separado do grupo durante boa parte do segundo semestre, o goleiro acertou com o Santa Cruz. O clube pernambucano confirmou o acerto pela manhã, mas não informou o tempo de contrato.

Bruno vestia a camisa do Palmeiras desde a infância e passou por praticamente todas as categorias de base do clube. Somente no segundo semestre de 2011 foi emprestado à Portuguesa, mas retornou ao Palestra Itália no fim daquele ano. Em 2012 finalmente assumiu a titularidade da posição e chegou a se destacar na campanha da conquista da Copa do Brasil.

No entanto, no segundo semestre, ficou marcado pela queda à Série B do Campeonato Brasileiro por conta de algumas falhas. Estes erros se repetiram no início de 2013, com destaque para o frango tomado diante do Tijuana, na derrota por 2 a 1 no Pacaembu, que culminou na queda do Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores.

Com a boa fase de Fernando Prass e a ascensão de Fábio, perdeu espaço inclusive no banco de reservas. A contratação de Jailton no fim do ano passado e a afirmação de Vinícius entre os profissionais acabaram de vez com o espaço de Bruno no Palmeiras. Em seu novo clube, ele terá que brigar por posição com Fred, uma vez que o titular Tiago Cardoso sofreu grave lesão e só deve voltar no segundo semestre.