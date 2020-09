Em baixa na Série B, Cruzeiro e Avaí vão atrás de recuperação

Cruzeiro e Avaí se enfrentarão, nesta sexta-feira, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, em busca da recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro. Outrora times da elite nacional, mineiros e catarinenses se enfrentarão pela 11.ª rodada.

Derrotado pelo CSA por 3 a 1, o Cruzeiro parou na 15.ª colocação com oito pontos, a mesma pontuação do Guarani que está zona de rebaixamento. Os mineiros estão fora por causa do número de vitórias: 4 a 2. O Avaí, por sua vez, não vence há quatro partidas - três derrotas e um empate. Derrotado pelo Sampaio Corrêa por 5 a 2, o clube catarinense parou nos dez pontos na 13.ª posição.

O técnico Ney Franco não poderá contar com o zagueiro Léo (edema no joelho direito), o volante Jean (edema no joelho esquerdo) e o meia Marco Antônio (edema na coxa direita). O experiente atacante Marcelo Moreno, por outro lado, volta após cumprir suspensão.

"Se precisar tirar de um ou dois jogos, a gente tira, para dar uma esquecida, depois volta no outro jogo, mas eu quero trabalhar na recuperação de alguns jogadores que estão aqui no elenco, que têm qualidade técnica e podem nos ajudar muito na temporada", justificou o treinador.

No Avaí, a semana foi tensa, inclusive, com a diretoria ameaçando dispensar alguns jogadores. O meia Renatinho, apresentado na quarta-feira, será uma das três novidades do técnico Geninho. Ainda no meio-campo, o volante Jean Martim voltará ao time titular após cumprir suspensão.

No ataque, Gastón Rodríguez ficará com o lugar de Daniel Amorim, com problema muscular. "Já vivi um pouco disso na carreira. Unindo forças e conquistando vitórias seguidas, isso muda a atmosfera. Poderemos pensar na frente, algo muito natural. Junto com os companheiros, vamos chegar ao objetivo. A torcida está certa em cobrar resultados, pois quando a gente vencer, vão nos apoiar também", disse o novo reforço.