Em baixa no Corinthians, Romero pode voltar ao Cerro

De acordo com o jornal paraguaio ABC Color, o Cerro Porteño está interessado em repatriar Angel Romero, do Corinthians. O atacante está na lista de reforços pretendidos pela diretoria, que já acertou a contratação do zagueiro uruguaio Lugano.

Romero chegou ao Corinthians em junho do ano passado e não conseguiu se firmar na equipe. Em 37 jogos, ele marcou apenas dois gols.

O atacante começou a temporada fora dos planos de Tite e, em várias partidas, nem chegou a ser relacionado. Com as saídas de Guerrero e Emerson, a lesão de Luciano e Vagner Love fora de forma, o paraguaio ganhou oportunidades em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, mas voltou a decepcionar e voltou para o banco.

Romero foi contratado do Cerro Porteño por US$ 3 milhões, mas a transferência foi paga por um grupo de empresários. Para o Corinthians não precisar reembolsar os investidores, ele tem de ser vendido antes do fim do contrato, que termina em julho de 2019.

No Cerro Porteño, o atacante jogou de 2011 a 2014 e teve bom desempenho. Em 85 partidas, Romero balançou as redes 47 vezes.