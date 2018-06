Em baixa no Grêmio, Maicosuel pode voltar para o São Paulo

Após uma negociação complicada para que pudesse ser emprestado pelo São Paulo ao Grêmio, o atacante Maicosuel pode pintar de novo no Morumbi em função da passagem apagada pelo time gaúcho.

Sem gols ou assistências e muito criticado pela torcida, o jogador tem contrato até junho. Uma cláusula acordada com os paulistas é de que o vínculo poderia ser prorrogado até o fim do ano, mas o rendimento do atleta até o momento dificulta esta possibilidade.

Maicosuel já fez onze jogos com camisa do Grêmio. No último domingo, teve atuação irregular no empate sem gols pelo Paraná, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, e viu o time melhorar após ser substituído.

A ida de Maicosuel para o Grêmio foi marcada por receio. Fora dos planos da então comissão técnica de Dorival Junior no São Paulo, o jogador viu os gaúchos recuarem de sua contratação por empréstimos depois dos primeiros exames, que indicaram problemas musculares e no osso púbico.