Em baixa no Paulistão, São Bento anuncia demissão do técnico Marquinhos Santos

O São Bento anunciou neste domingo a demissão do treinador Marquinhos Santos. A decisão foi tomada em reunião realizada pela manhã, horas após o empate sem gols com a Ferroviária na última sexta, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

O resultado deixou o clima bastante complicado em Sorocaba. Ao fim da partida, torcedores foram até a porta do vestiário do Walter Ribeiro para protestar. Diretoria e jogadores foram cobrados, mas a principal pauta foi o pedido pela saída de Marquinhos, alvo dos xingamentos proferidos pelos presentes.

Sem vencer nenhuma partida na atual temporada, o técnico deixa o São Bento com a pior campanha geral do Paulistão e na lanterna do Grupo B, com três pontos. Contratado em julho do ano passado, ele teve o cargo ameaçado em outras oportunidades durante a disputa da Série B, mas foi bancado pelo presidente Márcio Rogério Dias e conseguiu livrar o time do rebaixamento para a terceira divisão.

Desde que chegou, Marquinhos Santos comandou o time sorocabano em 30 partidas. Neste período, somou oito vitórias, nove empates e 13 derrotas, com 29 gols marcados e 38 sofridos. Após Mazola Júnior na Ponte Preta, Marquinhos é o segundo demitido do Paulistão. O novo treinador deve ser anunciado no início da semana.