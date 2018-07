Em balanço, Arsenal revela reserva recorde na Inglaterra

LONDRES - O Arsenal pode dizer neste momento que tem bons números dentro e fora de campo. Revertendo os começos ruins nas temporadas passadas, o time londrino está na liderança do Campeonato Inglês depois de ganhar quatro das cinco primeiras partidas na competição. E o balanço financeiro do clube, apresentado nesta segunda-feira, também traz bons números.

A contabilidade do Arsenal, apresentada pelo clube, mostrou reservas de 119,7 milhões de libras (aproximadamente R$ 422,4 milhões), a maior entre os clubes que disputam o Campeonato Inglês, no dia 31 de maio, antes, portanto, da contratação de Mesut Özil. Assim, a diretoria destacou que a boa situação financeira permitiu a contratação do meia alemão junto ao Real Madrid por 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 148 milhões).

"Esta contratação foi resultado direto do trabalho duro que temos feito nestes anos recentes para fortalecer a capacidade comercial do clube a fim de produzir ganhos consistentes e a solidez financeira exigida para competir pelos melhores jogadores do mundo", disse o diretor executivo Ivan Gazidis.

"Emitimos uma declaração significativa (contratando Özil) e quando Arsène (Wenger) decidir que chegou a hora de investir novamente, Stan Kroenke, eu e o resto do conselho ficaremos felizes em apoiá-lo", disse o presidente Chips Kewsick.