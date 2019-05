Em Barueri, Oeste e Cuiabá empatam na abertura da 4ª rodada da Série B

Oeste e Cuiabá ficaram no empate por 1 a 1, na Arena Barueri, nesta terça-feira, na partida que abriu a quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time paulista chegou a seis pontos, ocupando a quinta colocação, com dois pontos a menos do que o adversário, que ocupa a vice-liderança.

No entanto, outros nove jogos ainda serão disputados pela rodada e a briga pelas primeiras posições vai ser intensa, tanto que até o 14º colocado Figueirense, com três pontos, pode alcançar a equipe de Barueri.

O primeiro tempo começou bem disputado, com muita marcação no meio de campo, seguidas faltas e cartões amarelos distribuídos pelo árbitro catarinense William Machado Steffen, mas poucos lances de perigo.

Em um raro lance de inspiração, aos 30 minutos, Jean Patrick abriu o placar com um golaço. O volante do Cuiabá dominou na entrada da área, cortou um marcador e bateu colocado, acertando o ângulo do goleiro Matheus Cavichioli, que nem saiu do chão.

Após o intervalo, o Oeste voltou mais determinado a atacar. Precisando de uma reação para buscar pelo menos o empate, o time da casa melhorou com as entradas de Bruno Lopes e Bruno Xavier, mas ainda pecava nas finalizações.

Nas melhores oportunidades que criou, o time da casa chutou sem direção ou sem força, facilitando para o goleiro Victor Souza, que mostrou segurança para defender tiros de longa distância sem sustos.

Bem postado defensivamente, o Cuiabá se segurou até os 41 minutos, quando Alyson fez bela jogada pela esquerda e cruzou para Bruno Paraíba completar de cabeça e garantir o empate.

Os dois times voltam a campo em 25 de maio, pela quinta rodada da Série B. O Cuiabá visitará o Coritiba, no Couto Pereira, enquanto o Oeste vai a Sorocaba (SP) jogar contra o São Bento no estádio Walter Ribeiro.

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 X 1 CUIABÁ

OESTE - Matheus Cavichioli; Bonilha (Bruno Lopes), Kanu, Maracás e Alyson; Lídio, Betinho e Elvis; Roberto (Bruno Xavier), Bruno Paraíba e Mazinho (Gabriel Vasconcelos). Técnico: Renan Freitas.

CUIABÁ - Victor Souza; Toty, Ednei, Edson Borges e Danilo; Jean Patrick, Marino (Matheus Pato), Alê e Eduardo Ramos (Djavan); Felipe Marques e Júnior Todinho (Hugo Cabral). Técnico: Itamar Schulle.

GOLS - Jean Patrick, aos 30 minutos do primeiro tempo, e Bruno Paraíba, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - William Machado Steffen (SC).

CARTÕES AMARELOS - Bonilha, Maracás, Lídio e Bruno Paraíba (Oeste); Jean Patrick e Alê (Cuiabá).

RENDA - R$ 16.455,00.

PÚBLICO - 1.007 pagantes.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).