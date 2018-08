Em Barueri, Oeste supera o vice-líder CSA por 2 a 1 pela Série B

O Oeste confirmou o bom momento e se distanciou da zona de rebaixamento do Brasileiro da Série B ao vencer o vice-líder CSA por 2 a 1, na Arena Barueri, pela 22.ª rodada. O estreante da noite de terça-feira, Zé Love, passou em branco, mas deu uma assistência pelo time paulista.

Invicto há quatro jogos, o Oeste chegou aos 30 pontos e está na 11.ª colocação. A diferença para o São Bento, que abre a zona de rebaixamento, agora é de cinco. Já o CSA estacionou nos 37 pontos e continua na vice-liderança, mas viu os concorrentes por uma vaga no G4 encostarem.

Jogando em casa, o Oeste começou a partida em cima do CSA e criou duas boas oportunidades através de Zé Love e Mazinho, mas só foi abrir o placar aos 21 minutos. Após boa troca de passes, Mazinho recebeu de Zé Love e bateu no canto de Lucas Frigeri. O empate do time alagoano viria no fim do primeiro tempo. Aos 39 minutos, Daniel Costa cobrou escanteio e Leandro Souza desviou no cantinho.

Logo aos 11 minutos do segundo tempo, o Oeste voltou a ficar na frente do placar. Conrado cobrou escanteio e Joilson cabeceou no ângulo de Felipe Garcia, que substituiu Lucas Frigeri no intervalo. O CSA respondeu em chute de Celsinho, mas parou por aí. Sem conseguir criar, o time alagoano ainda escapou de levar o terceiro graças ao bom desempenho do seu goleiro reserva.

O Oeste volta a campo na sexta-feira, contra o Coritiba, às 19h15, no estádio Couto Pereira. No sábado, o CSA recebe o Criciúma, às 16h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Os jogos são válidos pela 23.ª rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA

OESTE 2 X 1 CSA

OESTE - Tadeu; Daniel Borges, Joilson, Leandro Amaro e Conrado; Betinho, Marciel (Lídio), Mazinho (Jean Theodoro) e Marcinho; Pedrinho e Zé Love (Rodrigo Souza). Técnico: Roberto Cavalo.

CSA - Lucas Frigeri (Felipe Garcia); Celsinho, Leandro Souza, Matheus Lopes e Rafinha; Yuri, Pio, Didira e Daniel Costa (Jhon Cley); Hugo Cabral (Neto Berola) e Alemão. Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Mazinho, aos 21, e Leandro Souza, aos 40 minutos do primeiro tempo; Joilson, aos 11 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

CARTÕES AMARELOS - Zé Love e Rodrigo Souza (Oeste); Alemão e Yuri (CSA).

RENDA - R$ 8.270,00.

PÚBLICO - 744 pagantes.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).