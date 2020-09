Em Barueri, Oeste vence a primeira na Série B e joga o CSA para a lanterna

O Oeste venceu o CSA por 2 a 1, de virada, na manhã deste domingo na Arena Barueri, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Esta foi a primeira vitória do time paulista, que deixou a lanterna da competição e afundou o rival alagoano.

Com seis pontos, o Oeste ainda está dentro da zona de rebaixamento, no 18º lugar. A lanterna, agora, está com o CSA, que soma só quatro pontos. Porém, a equipe alagoana tem dois jogos a menos do que seus concorrentes.

Debaixo de forte calor, com os termômetros marcando 30 graus, o jogo começou movimentado. Logo aos três minutos, Mazinho levantou na área, Luan se antecipou no primeiro pau e desviou de cabeça. O goleiro Bruno Grassi foi no alto e espalmou.

Mas a pressão ficou por aí.

O CSA equilibrou as ações no meio-campo e o volume de jogo ficou igual. Os gols saíram nos minutos finais. Aos 42, Yuri foi imprudente e derrubou Pedro Júnior na grande área, cometendo o pênalti. O próprio Pedro Junior cobrou do lado esquerdo à meia altura e fez 1 a 0.

O Oeste, porém, ainda empatou no primeiero tempo, aos 49 minutos. Mazinho recebeu do lado direito, ergueu a cabeça e levantou a bola no alto, no segundo pau. Luan subiu mais do que seu marcador e cabeceou por cima, encobrindo o goleiro Bruno Grassi. Tudo igual.

No segundo tempo, os anfitriões voltaram adiantando a marcação, e forçaram a pressão até conseguir o segundo gol. Mazinho, de novo, iniciou a jogada ao fazer o passe diagonal para Salomão. O lateral bateu cruzado e no alto, sem chances de defesa para o goleiro, que viu a bola entrando no ângulo esquerdo. Um belo gol.

O técnico Argel Fucks ainda tentou mudar o panorama do jogo promovendo várias mudanças no CSA, que sentiu mais o calor. Mas o Oeste, desta vez, não cometeu erros na marcação e segurou bem o placar.

Pela décima rodada, o Oeste vai enfrentar o Cuiabá, no sábado, às 16h30, na Arena Pantanal. Por coincidência o CSA também vai pegar o Cuiabá, mas na quarta-feira, em Maceió (AL), em jogo atrasado da terceira rodada. No fim de semana, de novo em casa, vai receber o Cruzeiro, sábado às 21 horas.

FICHA TÉCNICA

OESTE 2 X 1 CSA

OESTE - Glauco; Éder Sciola, Matheus Dantas, Sidimar e Salomão; Betinho, Yuri, Marlon (Bobô) e Mazinho (Caetano); Luan (Tite) e Bruno Lopes (Caio Vinícius). Técnico: Renan Freitas.

CSA - Bruno Grassi; Caio Felipe (Michel Douglas), Alan Costa, Luciano Castán e Rafinha (Diego Renan); Cedric, Yago (Márcio Araújo), Nadson (Victor Paraíba) e Pedro Júnior; Netto (João Paulo) e Paulo Sérgio. Técnico: Argel Fucks.

GOLS - Pedro Júnior aos 44 e Luan aos 49 minutos do primeiro tempo. Salomão aos 14 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Henrique de Melo Salmázio (MS)

CARTÕES AMARELOS - Luan, Bruno Lopes, Betinho, Glauco e Sidimar (Oeste). Paulo Sérgio e Victor Paraíba (CSA).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).