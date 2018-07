Em Belém, Botafogo inicia luta pelo acesso na Série B contra o Paysandu

O time que realizou o último treino antes da partida no Pará é praticamente o mesmo que iniciou a decisão no Maracanã, mas com duas mudanças. A principal delas está no gol: o capitão Jefferson retorna à posição após ficar um mês afastado devido a uma artroscopia no joelho direito - ele atuou no meio de semana pela Copa do Brasil e não acusou dores. A outra alteração é a presença de Diego Jardel no meio de campo, que ganhou a vaga de Luis Ricardo.

O Botafogo fez um único treino em Belém visando a estreia. Mas a atividade realizada nesta sexta-feira foi rápida devido à precariedade do gramado do estádio Baenão. O Mangueirão, local da partida, não pode ser utilizado porque a Secretaria Estadual de Esportes, que administra o local, afirmou que era preciso "preservar o gramado" para a partida.

O Paysandu deverá ter a estreia de cinco jogadores: os zagueiros Thiago Martins e Gualberto, o lateral-esquerdo João Lucas e os volantes Gilson e Fahel, recém contratados. A esperança de gols do time é o atacante Souza, ex-Flamengo e Vasco.