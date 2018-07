Em Belém, Fortaleza derrota o Paysandu e dispara na liderança da Série B

O Fortaleza deu mais um passo rumo ao acesso à elite do futebol nacional ao derrotar o Paysandu pelo placar de 1 a 0, em partida realizada neste sábado, em pleno estádio Mangueirão, em Belém, pela 13.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A derrota por parte do time paraense resultou em vaias de gritos de time sem vergonha.

Após um bom início de competição, o Paysandu caiu de produção e já soma cinco tropeços consecutivos, que o fizeram parar na 11.ª colocação com 17 pontos, contra 22 do Vila Nova, o quarto colocado. Na zona de rebaixamento, o Brasil, de Pelotas (RS), 17.º colocado, tem 13. O time cearense, por outro lado, lidera com folga. O Fortaleza tem 29 pontos, sete na frente de Avaí, CSA e Vila Nova.

O jogo começou eletrizante. Tentando dar a volta por cima após derrota em casa, o Fortaleza foi para cima e precisou de quatro minutos para criar uma grande oportunidade de abrir o placar. Após cobrança de falta de Marlon, a bola ficou limpa dentro da área para Wilson. O atacante fez pose para o chute, mas pegou muito mal na bola e jogou pela linha de fundo.

O Paysandu arrumou a casa, começou a marcar a saída de bola do Fortaleza e ficou com o domínio da partida. No chute cruzado de Thomaz, o goleiro Marcelo Boeck fez grande defesa. Ele estava em noite inspirada e defendeu, na sequência, um arremate de Dionathã.

O Fortaleza voltou a crescer no fim e acabou inaugurando o marcador. Felipe deu passe açucarado em diagonal para Bruno Melo, que apareceu como elemento surpresa dentro da área do Paysandu e chutou para o gol entre as pernas do goleiro Renan Rocha.

O segundo tempo iniciou com uma situação inusitada. Bruno Melo se atrasou no vestiário e fez com que o Fortaleza começasse a etapa com um jogador a menos. No entanto, em menos de um minuto o jogador já estava nos gramado e recompôs a equipe.

Sem seu artilheiro, o atacante Cassiano, o Paysandu não conseguiu envolver o visitante e ficou sem dar trabalho para Marcelo Boeck. O time cearense, então, cozinhou o jogo, ganhou o meio de campo e assegurou mais uma vitória na Série B, que o reabilita da derrota na última rodada para o Oeste, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Na próxima rodada, a 14.ª, o Paysandu enfrenta o Coritiba nesta quarta-feira, às 18 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O Fortaleza volta a campo apenas no dia 8 de julho, um domingo, às 18 horas, diante da Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 0 x 1 FORTALEZA

PAYSANDU - Renan Rocha; Matheus Silva, Edimar, Júnior Timbó e Carlinhos (Mateus Muller); Luís Cáceres (Pedro Carmona), Renato Augusto e Thomaz; Claudinho, Dionathã (Renan Gorne) e Moisés. Técnico: Dado Cavalcanti.

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Ligger, Adalberto e Roger Carvalho; Pablo, Felipe, Derley, Marlon (Igor Henrique), Dodô (Minho) e Bruno Melo; Wilson (Wesley). Técnico: Rogério Ceni.

GOL - Bruno Melo, aos 38 minutos do primeiro tempo.

CARTÃO AMARELO - Derley (Fortaleza).

ÁRBITRO - Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA).