Em Belém, Goiás recebe Corinthians visando arrecadar com público

Com poucas chances de rebaixamento, o Goiás abriu mão de atuar no estádio Serra Dourada, em Goiânia, e vai enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira, às 22 horas (de Brasília), no estádio Mangueirão, em Belém, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a menor média de público da Série A, o time esmeraldino preferiu levar o jogo para outra cidade em busca de uma arrecadação maior e, mesmo mandante, terá que jogar contra a torcida adversária.

"Não vamos jogar com a nossa torcida, mas é uma torcida diferente. Jogar na Arena Corinthians (Itaquerão) com aquele bafo e jogar no Pará com uma torcida diferente acho que é menos estressante", disse o técnico Ricardo Drubscky. Atualmente, o Goiás é o 11.º colocado e tem 44 pontos, oito acima da zona de rebaixamento.

Para enfrentar o Corinthians, Ricardo Drubscky terá que mudar o time. Suspensos na derrota para o Internacional, os zagueiros Jackson e Pedro Henrique voltam e formam a zaga titular. Por outro lado, os meias David e Tiago Real, que jogou improvisado na lateral direita na rodada passada, estão suspensos. O primeiro será substituído por Rodrigo, enquanto que Felipe Macedo deve jogar na lateral.