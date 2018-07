Em Belém, Internacional encerra preparação para pegar o Paysandu

O técnico Antônio Carlos Zago comandou nesta sexta-feira o último treino do Internacional antes do duelo contra o Paysandu, neste sábado, no estádio Mangueirão, em Belém, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A atividade, aliás, foi realizada em Belém, no campo do Remo, o estádio Evandro Almeida, o Baenão - o clube gaúcho chegou na última quinta-feira na capital paraense. Antonio Carlos Zago, contudo, não deu pistas do time que pretende escalar e de quem será o substituto de D'Alessandro, preservado devido a um desgaste muscular. Os principais candidatos à vaga são Roberson e Marcelo Cirino.

Outro desfalque confirmado é do lateral-direito William, com um desconforto no joelho. Para o seu posto, contudo, não há dúvidas: joga Danilo Silva, recém-contratado do Dínamo de Kiev, da Ucrânia.

Destaque ainda para as presenças do goleiro Danilo Fernandes e do atacante Eduardo Sasha, que estão recuperados de contusão, foram relacionados e treinaram normalmente nesta sexta-feira.

O Internacional deve entrar em campo neste sábado com: Danilo Fernandes; Danilo Silva, Léo Ortiz, Víctor Cuesta e Carlinhos; Rodrigo Dourado, Edenílson e Felipe Gutiérrez; Roberson (Marcelo Cirino), Nico López e William Pottker.