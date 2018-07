Em Belém, Paysandu e São Caetano empatam por 2 a 2

O resultado brecou a reação do Paysandu, que vinha de vitória sobre o Guaratinguetá, por 4 a 3, e acabou sendo visto com bons olhos pelo São Caetano. O time paraense está na 12.ª colocação, com nove pontos, um a menos que os paulistas, que vêm em 11.º lugar.

O primeiro tempo foi dominado pelo Paysandu, que apesar de ter mais posse de bola pouco conseguia produzir. Aos 19 minutos, as luzes de um dos refletores no estádio foram apagadas e a partida ficou meia hora paralisada até que o problema fosse resolvido.

Depois, com dificuldades para escapar da forte marcação do São Caetano, que abusava das faltas, o time paraense insistia nos chutes de longa distância. Zé Antônio soltou a bomba em cobrança de falta e exigiu boa defesa de Rafael Santos. O goleiro por muito pouco não levou um frango aos 45 minutos. Alex Gaibu bateu, o camisa 1 tentou segurar, mas não conseguiu e a bola passou raspando a trave.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Jael recebeu dentro da área, girou em cima de Jean e, mesmo desequilibrado, bateu no canto de Marcelo para fazer 1 a 0 para os visitantes. O São Caetano ampliou aos 11, quando Samuel Santos aproveitou finalização fraca de Jael e completou.

Em vantagem, o time paulista diminuiu o ritmo e permitiu o empate do Paysandu. Aos 25 minutos, Marcelo Nicácio aproveitou cruzamento de Yago Pikachu e cabeceou para o gol. Depois, o atacante cobrou falta com perfeição, no ângulo de Rafael Santos, aos 38.

Pela nona rodada, o Paysandu volta a campo apenas no próximo dia 20, um sábado, contra o Boa, às 16h20, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG). Um dia antes, o São Caetano recebe o Guaratinguetá, às 21 horas, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 2 x 2 SÃO CAETANO

PAYSANDU - Marcelo; Yago Pikachu, Fábio Sanches, Jean (Raul) e Janílson (Djalma); Ricardo Capanema, Zé Antônio, Alex Gaibu e Diego Barboza (Marcelo Nicácio); Iarley e Careca. Técnico: Givanildo de Oliveira.

SÃO CAETANO - Rafael Santos; Samuel Santos, Fred, Douglas Grolli e Diego Corrêa; Dudu, Pirão, Renato Ribeiro (Moradei) e Danilo Bueno (Vágner Carioca); Geovane e Jael. Técnico: Marcelo Veiga.

GOLS - Jael, a 1, Samuel Santos, aos 11, e Marcelo Nicácio, aos 25 e aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jean, Djalma e Ricardo Capanema (Paysandu); Douglas Grolli, Geovane, Jael, Pirão e Dudu (São Caetano).

ÁRBITRO - Antônio Dib Moraes de Sousa (PI).

RENDA - R$ 256.330,00.

PÚBLICO - 12.070 pagantes.

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).