Em Belo Horizonte, Atlético-MG e Grêmio iniciam a decisão da Copa do Brasil

Atlético Mineiro e Grêmio disputam nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Os mineiros buscam o segundo título do torneio - faturaram em 2014 -, enquanto que os gaúchos podem se isolar como os maiores vencedores, já que estão empatados com o Cruzeiro com quatro conquistas. O jogo de volta está agendado para a outra quarta-feira, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.

O técnico Marcelo Oliveira tem duas dúvidas para escalar o Atlético para a decisão. O atacante Luan está vetado e o treinador precisa definir o seu substituto. Já o lateral-esquerdo Fábio Santos novamente não treinou nesta terça-feira e a sua participação no primeiro jogo da final é incerta.

Na frente, o treinador tem diversas opções para substituir Luan. Ele, entretanto, fechou o treino desta terça-feira à imprensa. Umas das alternativas é improvisar o lateral-direito Marcos Rocha, que voltou recentemente de lesão. Ele atuaria pelo lado direito do quarteto ofensivo com Maicosuel, Robinho e Lucas Pratto. Aí, Carlos César entraria na lateral.

O equatoriano Cazares também está entre as opções de Marcelo Oliveira, assim como Clayton. "Não dá para confirmar agora. Temos a opção do Marcos Rocha na frente, Robinho por dentro ou o Cazares. E temos o próprio Clayton, que também é uma boa opção. Amanhã (quarta-feira) a gente vai definir", disse o treinador, em entrevista coletiva. Maicosuel entra na vaga do venezuelano Otero, também vetado.

Na linha de defesa, Fábio Santos é a maior dúvida. O lateral-esquerdo sentiu dores na panturrilha durante o treino do último domingo - só os reservas atuaram contra o Santa Cruz pelo Campeonato Brasileiro. Depois, ficou fora dos treinos de segunda e terça-feira. Ele até foi relacionado, mas, se for vetado, deverá ser substituído pelo jovem Leonan.

Erazo também não treinou na segunda-feira, voltando nesta terça-feira, recuperado de dores no joelho. "A gente espera contar com os dois", resumiu Marcelo Oliveira, falando do zagueiro e do lateral-esquerdo. O treinador também não conta com Leonardo Silva, Dátolo e Carlos, no departamento médico, Rafael Carioca, suspenso, e Fred, que disputou a Copa do Brasil pelo Fluminense.

GRÊMIO

O elenco do Grêmio realizou nesta terça-feira, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, o último treino de preparação para o jogo de ida da final da Copa do Brasil. O zagueiro Pedro Geromel acabou ficando fora da atividade, um dia depois de ter sofrido uma pancada em um treinamento.

A ausência do defensor coloca em dúvida a sua condição para o confronto em Belo Horizonte, mas o clube informou que o atleta não preocupa para o duelo e apenas foi poupado da atividade, sendo que realizou atividades na academia.

Sem Pedro Geromel, o time gremista realizou um tradicional rachão de véspera de jogo, comandado pelo técnico Renato Gaúcho, que nesta atividade não se preocupou muito com a formação tática da equipe. No final, porém, os jogadores treinaram cobranças de pênaltis já visando uma possível decisão por penalidades no confronto de volta da final.