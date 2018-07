Em Belo Horizonte, Atlético-MG enfrenta o Sport para não ficar longe dos líderes

Em terceiro lugar na competição e forte candidato ao título, o Atlético Mineiro recebe o Sport, nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, em partida pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira vem de derrota de 4 a 2 para o Fluminense, no Rio, e precisa vencer o time pernambucano para evitar se distanciar do topo da tabela de classificação.

O duelo desta quinta-feira antecede o clássico Cruzeiro x Atlético, que acontecerá neste domingo, às 16 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

A última derrota do Atlético em casa no Brasileirão foi em 12 de junho, em jogo pela sétima rodada da competição, exatamente para o Cruzeiro por 3 a 2. Na partida mais recente no Independência, pela 23.ª rodada, em 7 de setembro, a equipe do técnico Marcelo Oliveira bateu o Vitória por 2 a 1. O meia equatoriano Cazares foi liberado pelo departamento médico depois de se recuperar de uma contusão na coxa direita que o tirou da equipe principal dois meses.