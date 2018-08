Em Belo Horizonte, Felipão conhece o elenco e comanda o 1º treino do Palmeiras

Apresentado poucas horas antes, o técnico Luiz Felipe Scolari se encontrou com o elenco do Palmeiras na noite da sexta-feira e comandou na manhã deste sábado o time pela primeira vez. A atividade no CT do Cruzeiro, foi a única com a presença do treinador na preparação para o duelo com o América Mineiro neste domingo, às 16 horas, no Independência, válido pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes dos trabalhos, Felipão cumprimentou os seus novos comandados, dentre eles Dudu, que foi seu atleta no Grêmio, e também reviu alguns jogadores do Cruzeiro que também já comandou, como Barcos, na passagem pelo Palmeiras em 2012, e Fred, centroavante titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014.

O treinador, que começa sua terceira passagem no clube pelo qual já conquistou a Copa Libertadores, abraçou cada jogador no hotel em que está concentrada a delegação palmeirense. Em campo, Felipão e seus auxiliares, Paulo Turra e Carlos Pracidelli, comandaram uma atividade fechada à imprensa. Assim, não é possível saber qual será a escalação do Palmeiras na estreia de Felipão.

É possível que o técnico poupe alguns jogadores em razão da sequência de partidas decisivas que o time tem pela frente. Depois do América-MG, a equipe encara na próxima quinta-feira o Cerro Porteño, do Paraguai, na casa do adversário, no duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Felipão terá a volta do colombiano Borja, recuperado de lesão no joelho, mas não contará com Willian, que teve lesão muscular na coxa esquerda constatada em exame na sexta-feira. Como não é um problema grave, o atacante deve estar em campo no meio de semana. Marcos Rocha, preservado em alguns treinamentos, também passou por exame, mas não apresentou lesão.

O zagueiro paraguaio recém-contratado Gustavo Gómez teve a sua situação regularizada e pode estrear pela equipe. Outro que está liberado para atuar é Edu Dracena. O defensor foi absolvido na quinta-feira em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Ele havia sido denunciado por ter xingado o atacante Ricardo Oliveira de "otário" em entrevista após a vitória sobre o Atlético Mineiro.

O Palmeiras está em sexto lugar no Brasileirão, com 26 pontos, a oito do líder Flamengo. Se vencer o América neste domingo, o time a marca história de 600 vitórias no torneio logo na estreia de Felipão em sua terceira passagem pelo clube.