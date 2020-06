Em Belo Horizonte, Fred participa de treino por videoconferência no Fluminense

Depois de viajar de bicicleta de Belo Horizonte para o Rio, onde assinou contrato com o Fluminense, na semana passada, o atacante Fred participou, nesta segunda-feira, do seu primeiro treinamento remoto pelo time carioca. O jogador postou um vídeo com a camiseta de atividades do novo clube, enquanto dirigia o carro.

Como o Fluminense informou que segura com os treinos por videoconferência, o jogador vai permanecer na capital mineira, onde tem um apartamento, cuidando de sua mudança para o Rio.

Fred assinou contrato com o Fluminense até 21 de julho de 2022, clube no qual jogou entre 2009 e 2016, período em que foi protagonista nas conquistas de dois títulos do Campeonato Brasileiro, em 2010 e 2012, além de ter sido fundamental para o clube escapar do rebaixamento em 2009, quando as chances de permanecer na elite nacional eram remotas.

Terceiro maior artilheiro da história do time tricolor, o centroavante estava no Cruzeiro até julho de 2022. O jogador tinha vínculo com a equipe mineira até o fim deste ano, mas, após o rebaixamento para a Série B, os dois lados entenderam ser melhor a rescisão do acordo.

No contrato fechado com o Fluminense, Fred vai abrir mão da maior parte de seus rendimentos para receber dois salários mínimos enquanto o Campeonato Brasileiro não começar. Ele já atuou em 288 jogos e marcou 172 gols pelo clube. Além dos títulos nacionais, também faturou um Carioca (2012) e uma Taça da Primeira Liga (2016).

LEILÃO

Fred vai leiloar uma das duas bicicletas utilizadas em siá viagem de Belo Horizonte até o Rio e doar o dinheiro arrecadado. O jogador havia prometido doar uma cesta básica para cada quilômetro que percorresse e chamou a torcida a participar e também realizar doações. A meta inicial de quatro mil cestas básicas foi alcançada ainda no primeiro dia da viagem, que durou quatro dias.

Agora, a intenção do atacante é seguir ajudando as pessoas atingidas pela crise econômica causada pelo coronavírus. A bicicleta colocada em leilão tem o preço de mercado de R$ 29.990,00. Os lances poderão ser feitos através do instagram de Francis Melo, empresário do jogador.